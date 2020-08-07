وزارة الصحة تحذر من نتائج وخيمة لاتحمد عقباها في هذه الحالة

2020/08/07 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، المواطنين ان استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة الى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة …

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