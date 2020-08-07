منافذ العراق تباشر جرد حاويات كيميائية لابعادها عن المناطق السكنية

2020/08/07 | 17:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة، المباشرة بجرد الحاويات ذات المواد الكيميائية لخزنها بعيداً عن المناطق السكنية....

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