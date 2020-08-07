الذهب يهبط من اعلى مستوياته ويخسر 36 دولاراً مع قوة الدولار الامريكي

2020/08/07 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تحولت أسعار الذهب للهبوط من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري، لكن المعدن يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي.وفقد سعر التسليم الفوري للمعدن أكثر من 36 دولارا مع قوة الدولار الأمريكي بعد أن أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي […]

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