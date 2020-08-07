انهى زفافها انفجار مرفأ بيروت …”العروس المشهورة” تعود لمكان الحادث لمساعدة الجرحى!

2020/08/07 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد مآسٍ كثيرة عاشتها بيروت الجريحة منذ ما يقارب الـ 48 ساعة وحتى الآن، ففي كل ثانية تكشف لوعة جديدة لضحية من ضحايا انفجار المرفأ المنكوب.فقد اشتهرت الشابة اللبنانية إسراء السبلاني، البالغة من العمر 29 عاما، خلال الساعات الماضية بعدما انتشر مقطع فيديو لها يوم زفافها الذي لم يكن يوماً عادياً […]

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