موجهة رسالة لرجال الدين وشيوخ العشائر.. الصحة العراقية تحذر من ’’نتائج وخيمة’’ وتفشي واسع لوباء كورونا

2020/08/07 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، من حدوث نتائج وخيمة، في حال استمرار المواطنين بتجاهل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للصحة "لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة الى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الاصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة".

وتابع "وبالرغم من الاجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها اعدادا كبيرة من اجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي اقرتها اللجان الاستشارية المختصة، الا اننا نحذر المواطنين الكرام ان استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".

وبين "لذا فاننا ندعو الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة اشكالها".

واكد البيان "ان تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة و اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الاجراءات الوقائية من قبل المواطن اولا والجهات الأخرى ثانيا".

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3461 اصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة وتماثل 2172 شخصا للشفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 17517) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1110258)"، مشيرة الى أن "تسجيل ( 2172) حالة شفاء في العراق".واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 103197 ( نسبة الشفاء 71.6 %)، ومجموع الأصابات : 144064، والراقدين الكلي: 35631، والراقدين في العناية المركزة: 566، ومجموع الوفيات: 5236".

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وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 17517) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا

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