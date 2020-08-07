وزارة النقل: جرد 173 حاوية مواد كيماوية في ميناء أم قصر الشمالي

2020/08/07 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية، جرد مئة وثلاثة وسبعين حاوية مواد كيماوية، غير انفجارية مخزونة، وضعت في ميناء أم قصر الشمالي حسب التصنيف العالمي للخزن، وذلك بعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان، إن عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيماوية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة الثانية إلى التاسعة في مستوى خطورتها، والتي تعد من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية.

هذا وكانت وزارة النقل قد وجهت في وقت سابق بإجراء جرد دقيق للمواد والحاويات وبضمنها القابلة للاحتراق في المخازن والمنافذ والموانئ على ان يتم ذلك خلال اثنين وسبعين ساعة.

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