كربلاء تقرر عدم استقبال الزائرين لغاية الثالث عشر من محرم

2020/08/07 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ان المحافظة لن تستقبل زوار العتبات المقدسة حتى الثالث عشر من شهر محرم، استجابة لتعليمات خلية الازمة الخاصة بجائحة كورونا.

وأشار الخطابي في تصريح، الى عقده اجتماعا مع خلية الازمة، ضم كلا من قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، وقائد الشرطة اللواء أحمد زويني، ومدير صحة المحافظة صباح الموسوي، بهدف مناقشة آخر تطورات الوضع الصحي في المحافظة مع زيادة أعداد المصابين، مبينا ان خلية الأزمة قررت الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي في المدينة، وفرض دوام نسبي في جميع دوائر الدولة، مع الإبقاء على مداخل المحافظة مغلقة أمام الجميع لغاية الثالث عشر من شهر محرم الحرام، حفاظا على صحة وسلامة أهالي المحافظة والزائرين.

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