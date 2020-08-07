2020/08/07 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة النجف، الاعتذار عن عدم استقبالها الزائرين بمناسبة عيد الغدير.

وأكد محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح، انه وجه بلدية المدينة والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجا بعيد الغدير، إضافة الى فتح أكبر المتنزهات في حي الفرات للعائلات النجفية مجانا، لافتا الى ان المحافظة لن تستقبل الزائرين من جميع المحافظات بتلك المناسبة بسبب التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: النجف تعتذر عن عدم استقبالها الزائرين خلال عيد الغدير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: النجف تعتذر عن عدم استقبالها الزائرين خلال عيد الغدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).