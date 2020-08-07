2020/08/07 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر، القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين (ستة نساء ورجل واحد)، في منطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد يمتهنون الاتجار بالأعضاء البشرية وممارسة أمور غير أخلاقية.حيث القي القبض عليهم بالجرم المشهود ليتم تدوين أقوالهم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستخبارات: القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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