الرصافة تسجل “رقماً قياسياً” بحالات الشفاء الجديدة من كورونا وتتغلب على الاصابات

2020/08/07 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل 279 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 74 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما اكد تسجيل 329 حالة شفاء جديدة.وقال الساعدي في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 279 اصابة جديدة بفيروس كورونا […]

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