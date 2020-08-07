2020/08/07 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قررت شركة فيسبوك تمديد قرار السماح للموظفين للعمل من المنزل حتى منتصف العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت متحدثة باسم فيسبوك عبر رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى يوليو/تموز عام 2021.وأوضحت أن الشركة ستمنح الموظفين 1000 دولار مقابل احتياجات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تمدد قرار عمل موظفيها من المنزل مع منحهم الف دولار مقابل احتياجات العمل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك تمدد قرار عمل موظفيها من المنزل مع منحهم الف دولار مقابل احتياجات العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).