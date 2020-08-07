إرتفاع ضحايا إنفجار مرفأ بيروت.. وعون: التدخل الخارجي وارد

2020/08/07 | 17:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن عدد قتلى انفجار ميناء بيروت ارتفع إلى 154، في حين تتواصل عمليات البحث عن العالقين ورفع الأنقاض، وسط استمرار عمليات التحقيق وتوقيف 16 شخصا.

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