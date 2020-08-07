صيانة السياج الواقي لطريق الفرات السريع في بغداد

2020/08/07 | 17:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أعلنت أمانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع باعمال صيانة واستبدال المتضرر من السياج الواقي [الكايد ريل] الخاص بطريق الفرات السريع وللمقطع الممتد من ساحة اللقاء وحتى سيطرة التبادل غرب العاصمة.

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