2020/08/07 | 17:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، في زيادة ثروته لتسجل 100 مليار دولار.
وجاء في منشور لوكالة “بلومبورغ” الأمريكية، اليوم الخميس: “تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى”.
وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.
وفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مؤسس “فيسبوك” تسجل رقما قياسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، في زيادة ثروته لتسجل 100 مليار دولار.
وجاء في منشور لوكالة “بلومبورغ” الأمريكية، اليوم الخميس: “تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى”.
وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.
وفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مؤسس “فيسبوك” تسجل رقما قياسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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