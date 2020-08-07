 مؤسس “فيسبوك” تسجل رقما قياسيا

2020/08/07 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، في زيادة ثروته لتسجل 100 مليار دولار.وجاء في منشور لوكالة “بلومبورغ” الأمريكية، اليوم الخميس: “تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى”.وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.وفي […]

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