 مؤسس “فيسبوك” تسجل رقما قياسيا


 مؤسس “فيسبوك” تسجل رقما قياسيا
2020/08/07 | 17:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/بغداد..

نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، في زيادة ثروته لتسجل 100 مليار دولار.

وجاء في منشور لوكالة “بلومبورغ” الأمريكية، اليوم الخميس: “تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى”.

وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.

وفي […]

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