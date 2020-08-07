2020/08/07 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد حسن نصر الله : ننفي نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في مرفأ بيروت ، لا مخزن سلاح ولا صاروخ ولا بندقية ولا قنبلة ولا رصاصة ولا نيترات..على الاطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا في المستقبل والتحقيق غدا يثبت صحة كلامناهناك تفاصيل اخرى بخصوص نصر الله : ننفي نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في مرفأ بيروت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله : ننفي نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله : ننفي نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).