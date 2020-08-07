الصحة العراقية: تسجيل 3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2172 حالة و75 وفاة

2020/08/07 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل خمسة وسبعين حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي الى خمسة الاف ومئتين وست وثلاثين حالة، فضلا عن تسجيل ثلاثة الاف واربعمئة وإحدى وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي الى مئة وأربعة وأربعين الفا، فيما بلغت حالات الشفاء الفين ومئة واثنتين وسبعين حالة، وبهذا العدد يصل المجموع الاجمالي الى أكثر من مئة وثلاثة الاف حالة شفاء.

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