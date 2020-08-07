استخبارات الداخلية: القبض على منفذ هجوم أسفر عن استشهاد 150 مواطنا عام 2008 بديالى

2020/08/07 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الداخلية، القاء القبض على إرهابي متورط بتنفيذ تفجير أسفر عن استشهاد العشرات من المواطنين بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان على موقع وزارة الداخلية، ان مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى وبغداد، تمكنت ومن خلال عملية استخباراتية من إلقاء القبض على الارهابي المكنى “ابو خطاب”، المتهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام الفين وثمانية، والتي راح ضحيتها ما يقارب مئة وخمسين شهيدا من أهالي الناحية، مبينة ان عملية الاعتقال تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

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