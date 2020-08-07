التميمي: الفساد في سيطرات ديالى متفش بسبب عصابات ضالعة بابتزاز أصحاب الشاحنات

2020/08/07 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، من فساد قال إنه متفشٍ في سيطرات أمنية بالمحافظة، فيما كشف عن عصابات ضالعة بابتزاز أصحاب الشاحنات المحمّلة بالبضائع.

وقال التميمي إن رئيس الوزراء وعد بفرض القانون خلال زيارته إلى منفذي المنذرية ومندلي، لكن أهالي المحافظة يشعرون بخيبة أمل كبيرة، بسبب تفشي الفساد سواء داخل السيطرات الرسمية أو التي يتم تشكيلها من قبل العصابات التي تبتز أصحاب الشاحنات المحملة بالضائع.

وأضاف أن من بين تلك السيطرات، سيطرة تقاطع حلوان الواقعة في طريق خانقين بغداد، وسيطرة تقاطع مياح التابعة لناحية السعدية، فضلاً عن سيطرة السبتية داخل قضاء بعقوبة.

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