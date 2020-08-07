2020/08/07 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض التحقيق الدولي.. الرئيس اللبناني يتحدث عن فرضية الصاروخ في تفجير بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض التحقيق الدولي.. الرئيس اللبناني يتحدث عن فرضية الصاروخ في تفجير بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض التحقيق الدولي.. الرئيس اللبناني يتحدث عن فرضية الصاروخ في تفجير بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).