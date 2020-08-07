نائب يدعو رئاسة البرلمان لعقد جلسات الكترونية

2020/08/07 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاص

دعا النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد جلسات البرلمان مرة واحدة كل أسبوع من أجل التصويت على القضايا التي تخدم البلاد في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البلاد تمر اليوم بظروف صعبة وحرجة جدا، تحتم على رئاسة البرلمان استئناف الجلسات ودعوة النواب للحضور من اجل التصويت على القضايا التي تخدم البلاد ".

واضاف أن "هناك مصالح عليا للبلد ما تزال معطلة وتتطلب إعادة جلسات البرلمان لمناقشتها في كل اسبوع جلسة على اقل تقدير".

وتابع الموسوي أن "هماك امكانية لعقد جلسات الكترونية في حال تعذر المجلس عن عقد جلساته في مبنى البرلمان، واستمرار حظر التجوال الوقائي للحد من تفاقم فيروس كورونا".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، قال الثلاثاء الماضي (04 آب 2020)، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مبينا أن استئناف عقد الجلسات ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الانتخابات والشروع بتوزيع الدوائر الانتخابية.

وذكر العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "ميكانيكية العمل تستلزم عقد جلسات خارج الإطار الرسمي وإنجاز الدوائر الانتخابية لا يحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية"، مبينا أنه "قد يصار من خلال اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنيين ويجري الاتفاق من خلاله على الية توزيع الدوائر وتعقد الجلسات الرسمية للتصويت بعدها".

وأضاف أن "البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة، فضلا عن إصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات، لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات".

وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "وجود الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الدوائر ربما يحتاج إلى أسبوعين لحسم القانون، مبينا أن، الكتل السياسية جاهزة لإجراء الانتخابات وموضوع الدعايات لا يحتاج وقت ولكن يبقى الموضوع الاساس هو حماية الصندوق الانتخابي وارادة الناخب ومعالجة المأزق الكبير الذي نخشاه من اطراف لديها سطوى ونفوذ على المراكز الانتخابية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ متابعة

يعتقد بعض قادة لبنان أنفسهم أن البلاد على وشك أن تصبح "دولة فاشلة" حتى قبل انفجار بيروت المروع الذي أودى بحياة العشرات ودمر أجزاء كبيرة من المدينة هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "واشنطن تايمز" الأم

بغداد اليوم-بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، إنه لغاية الآن لم نجد لدى الحكومة إمكانية لتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأموال بغية إجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن من الواضح ستجرى ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (07 آب 2020)، تسهيل عبور إرسال 20 شاحنة حوضية محملة بزيت الغاز إلى لبنان للوقوف إلى جانبه، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو رئاسة البرلمان لعقد جلسات الكترونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو رئاسة البرلمان لعقد جلسات الكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).