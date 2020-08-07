2020/08/07 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحيفة أميركية: لبنان قد يتحول إلى “دولة فاشلة” بعد كارثة المرفأ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحيفة أميركية: لبنان قد يتحول إلى “دولة فاشلة” بعد كارثة المرفأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).