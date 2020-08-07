نصرالله: نحن أمام فاجعة كبيرة تحتاج إلى تعاط استثنائي على كل المستويات

2020/08/07 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصرالله، في أول تعليق له على الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، إنه كان ينوي الحديث عن الوضع مع إسرائيل والمحكمة الدولية وأزمة كورونا وغيرها.وقال إنه اليوم سيتحدث فقط عن الفاجعة الضخمة التي ألمت باللبنانين.ولفت إلى أننا “أمام فاجعة كبرى بالمعنى الإنساني والوطني وكل المعايير.نحن أمام حادث …

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