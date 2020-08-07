2020/08/07 | 18:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. ارتفاع مفاجئ لدجلة يحاصر 40 شاباً وطفلاً في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ارتفاع مفاجئ لدجلة يحاصر 40 شاباً وطفلاً في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ارتفاع مفاجئ لدجلة يحاصر 40 شاباً وطفلاً في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).