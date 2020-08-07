هكذا كان جواب العراقيين لبيان المرجعية بإغاثة لبنان

2020/08/07 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق النشطاء والمغردون الراقيون وسم #السيستاني_يوجه_بأغاثة_لبنان، للتأكيد على وقوفهم وخلف توجيه المرجعية الدينية في العراق بمساعدة لبنان بعد الكارثة...

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