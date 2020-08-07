بالفيديو.. كوردي سوري يروي قصة إنقاذه لفتاة ألمانية من الإغتصاب

2020/08/07 | 18:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاب فنر الذي تمكن من انقاذ فتاة المانية من الإغتصاب

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