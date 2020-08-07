مع تنظيم انتفاضتنا ضد تقديس عفويتها - محمود سعدون

2020/08/07 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_سعدون منذ الاول من تشرين الاول 2019 وحتى الان سطرت الجماهير العراقية اروع البطولات و التضحيات من اجل عراق آمن مستقر بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والانتقال نحو البديل المدني الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية , لكن بعد مرور اكثر من تسعة اشهر على الانتفاضة صار من المهم بل والضروري جدا التفكر في تنسيقها وتوحيد صفوفها , قبل ذلك علينا معرفة بعض الحقائق المهمة التي لا يجب ا ......





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