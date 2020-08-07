الكشف عن شكل “فقاعة” النظام الشمسي لأول مرة في التاريخ

2020/08/07 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… طور علماء متخصصون في مجال الفضاء والفلك تنبؤا جديد لشكل “الفقاعة” المحيطة بنظامنا الشمسي باستخدام نماذج مستوحاة من بيانات بعثات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.تحيط جميع كواكب نظامنا الشمسي ما يشبه “الفقاعة” المغناطيسية، والتي تنتشر في الفضاء بواسطة الرياح الشمسية المتدفقة بشكل مستمر.صورة لصخرة ملساء داكنة اللون، التقطتها كاميرا تصوير ماست كاميرا […]

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