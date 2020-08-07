بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة توجه دعوة لرجال الدين وشيوخ العشائر

2020/08/07 | 18:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذرت وزارة الصحة، من خروج الجائحة عن السيطرة في العراق، داعية رجال الدين وشيوخ العشائر والجهات المؤثرة إلى أخذ دورهم في هذه المرحلة الراهنة.

الصحة: نحذر المواطنين الكرام من استمرار التهاون، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لطالما بيّنت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلًا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

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وأضافت أنه "بالرغم من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادًا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة"، مستدركة "لكننا نحذر المواطنين الكرام من استمرار التهاون، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء".

ودعت وزارة الصحة، "الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها".

وأشارت إلى أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن اولا والجهات الأخرى ثانيا".

ولفتت إلى أن "السيطرة على الوباء هو قرارك -أخي المواطن الكريم، ارتدائك الكمامة، التزامك بالتباعد الاجتماعي يعني السيطرة على الوباء".

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