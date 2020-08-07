2020/08/07 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال احد […]

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