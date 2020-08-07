2020/08/07 | 19:05 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية غربي الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال احد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ” داعشي ” بعملية امنية استباقية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية غربي الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال احد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ” داعشي ” بعملية امنية استباقية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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