2020/08/07 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تدمير أربعة أوكار لعصابات داعش الإرهابي بعملية نوعية في جبال حمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: تدمير 4 أوكار لداعش بعملية نوعية في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: تدمير 4 أوكار لداعش بعملية نوعية في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).