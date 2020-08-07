2020/08/07 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إرسالها مسودة النظام الأساسي التي سيتم على وفقها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية ترسل مسودة النظام الأساسي إلى فيفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية ترسل مسودة النظام الأساسي إلى فيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).