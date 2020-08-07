2020/08/07 | 19:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني ينقذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في كركوك (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في كركوك (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في كركوك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).