رفع كرفانات مخالفة للضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/08/07 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، رفع الكرفانات المخالفة للضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي، مشيرة إلى أنه بغية تنظيم العمل في المنافذ وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة.وذكرت الهيأة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه ، إن "منفذ الشلامجة الحدودي باشر برفع الكرفانات الموجودة داخل المنفذ الحدودي وإنذار الأخرى المخالفة للضوابط والتعليمات".وأضافت، أن "الهيأة تؤكد على منع تواجد أي جهة غير مخولة قانونا بالعمل في الحرم الكمركي".وتابعت أن "الإجراء جاء بغية تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على عموم المنافذ الحدودية، وعدم السماح للأشخاص غير المخولين من وكلاء الإخراج الكمركي والشركات أو أي جهة أخرى بالتواجد داخل الحرم الكمركي".ولفتت الى أن "عملية رفع الكرفانات المخالفة تمت بالتعاون المشترك بين مديرية المنفذ الحدودي والجهات الأمنية العاملة في المنفذ والقوات الساندة من قيادة العمليات المشتركة".

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