انقاذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في كركوك

2020/08/07 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن انقاذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق الإنقاذ التابعة لمركز الدبس بمديرية دفاع مدني كركوك تمكنوا من انقاذ (40) مواطناً بين شباب وأطفال كانوا محاصرين في الجزرة الوسطية لنهر الزاب بعد ارتفاع منسوب المياه تحت …

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