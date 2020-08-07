مؤشرات الاسهم الاوربية تحقق مكاسب اسبوعية قوية في ختام التعاملات

2020/08/07 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات التوظيف الأمريكية، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية.وارتفعت أسهم الاتصالات بنحو 0.9 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية في حين كان قطاع الموارد الأساسية الأسوأ أداء بعدما تراجع بنسبة 1.4 بالمائة.وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي كشف عن إضافة […]

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