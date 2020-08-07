كيف تحصل على مناعة قوية في 5 خطوات

2020/08/07 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.قدم خبراء الصحة عدة نصائح للحصول على مناعة قوية، لحماية الجسم من الأمراض، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في العالم.وأكد الخبراء أن الجهاز المناعي يلعب الدور الأهم في مقاومة الجائحة وحماية الجسم، وفقال لموقع “فرويندين” الألماني.وقال الخبراء أن الإنسان يمكن أن يحصل على جهاز مناعي قوي، من خلال خمس […]

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