2020/08/07 | 19:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الذاتية تعلن تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في مناطقها - الصورة لسكاي نيوز

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