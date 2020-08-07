2020/08/07 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته أمس إلى بيروت تدخلا في شؤون لبنان.وذكر رضائي، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة، أن تصريحات ماكرون “أعطت بعدا إضافيا” إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول إيراني: تصريحات ماكرون تدخل في شؤون لبنان وعليه الاعتذار المركز الخبري الوطني.

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