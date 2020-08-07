2020/08/07 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- إعلن قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي اليوم الخميس الموافق 6 آب الجاري عن ضبط سيارة تحمل عبوات ناسفة ومواد شديدة الأنفجار .وأكد أن السيارة قادمة من طريق نيسمي طريق( عباس الكردي ) تجاه سيطرة فدك سابقا ومن خلال الحيطة والحذر والانتباه الشديد والحس الأمني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تعلن عن ضبط سيارة تحمل عبوات ناسفة ومواد شديدة الأنفجار على الطريق السريع المركز الخبري الوطني.

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