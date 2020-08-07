ديالى تكشف معدل الشفاء التراكمي لفيروس كورونا بعد ارتفاع معدلاته اليومية خلال اب الجاري

2020/08/07 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن معدل الشفاء التراكمي لفيروس كورونا بعد ارتفاع معدلاته اليومية خلال اب الجاري.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدل الشفاء التراكمي في ديالى منذ اذار الماضي وحتى يومنا هذا بلغت 82% لافتا الى ان اجمالي الاصابات بلغت لنفس الفترة الزمنية 4286 […]

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