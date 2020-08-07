2020/08/07 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف: بامكان عوائل ضحايا كورونا نقل جثامين ذويهم الى أي مكان آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: بامكان عوائل ضحايا كورونا نقل جثامين ذويهم الى أي مكان آخر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: بامكان عوائل ضحايا كورونا نقل جثامين ذويهم الى أي مكان آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).