2020/08/07 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دراسة تكشف "خطورة" مصابي كورونا بدون أعراض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دراسة تكشف "خطورة" مصابي كورونا بدون أعراض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دراسة تكشف "خطورة" مصابي كورونا بدون أعراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).