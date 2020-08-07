وفاة فنانة إيرانية اشتهرت في المسلسل التاريخي

2020/08/07 | 20:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دوليةتوفت هذا اليوم الفنانة الايرانية "ماه چهرة خليلي" عن عمر ناهز الـ43 سنة اثر اصابتها بسرطان المعدة في لندن.وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى ان ماه جهرة خليلي من مواليد 1977 طهران قد توفت في لندن إثر إصابتها بسرطان المعدة.يذكر إلى ان أشهر أعمال الفنانة "ماه جهرة خليلي" هو المسلسل التاريخي المختار الثقفي حيث أدت دور "جارية" أخت المختار الثقفي وزوجة عمر بن سعد.

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