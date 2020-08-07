كركوك : إنقاذ 40 طفل وشاب حاصرتهم المياه بعد ارتفاع منسوب نهر الزاب بصورة مفاجئة

2020/08/07 | 20:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كركوكأنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، نحو 40 مواطنًا بين طفل وشاب بعد ارتفاع مناسيب نهر الزاب بصورة مفاجئة.وقالت مديرية الدفاع المدني العامة في كركوك في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه، ان "فرق الإنقاذ التابعة لمركز الدبس بمديرية دفاع مدني كركوك يتمكنون من انقاذ (40) مواطن بين شباب واطفال كانو محاصرين في الجزرة الوسطية لنهر الزاب بعد ارتفاع منسوب المياه تحت الجسر الرابط بين ناحية التون كوبري وقضاء الدبس بصورة مفاجئة".

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