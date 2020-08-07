2020/08/07 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، من ضبط ( 19 )حاوية محملة بالسيراميك بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين.وقال اعلام الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها تمكنت بمنفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، من ضبط (19) حاوية حجم (20) قدم محملة على (9) عجلات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ( 19 ) حاوية محملة بالسيراميك بوثائق مزورة في منفذ أم قصر الاوسط وكالة تقدم الاخبارية.

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