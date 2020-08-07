2020/08/07 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي سجينا فارا بعد 46 عاما على هروبه، متوعدا بتوقيف المجرمين بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك وعن المكان الذي يهربون إليه.وكان لويس أرشوليتا فر من أحد سجون ولاية كولورادو عام 1974، وأوقف السجين الفار يوم الأربعاء في ولاية نيو مكسيكو حيث كان يسكن منذ نحو أربعين عاما منتحلا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 46 عاما..



“إف بي آي” يعتقل سجينا هاربا وكالة تقدم الاخبارية.

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