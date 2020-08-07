2020/08/07 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اليوم الجمعة، أن الجهد الاستخباري أسهم بتحقيق الاستقرار بمناطق كانت تشهد خروقات كبيرة، مشيرا ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الجهد الاستخباري أسهم باستقرار مناطق شهدت خروقات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الجهد الاستخباري أسهم باستقرار مناطق شهدت خروقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).