2020/08/07 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- قررت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إطالة فترة العمل من المنزل لموظفيها حتى منتصف العام المقبل نتيجة وباء فيروس “كورونا” المستجد.وقالت متحدثة باسم “فيسبوك” لوكالة “رويترز” إنه “بناء على إرشادات من خبراء الصحة والحكومة، فضلاً عن القرارات المستمدة من مناقشاتنا الداخلية حول هذه الأمور، سنسمح للموظفين بمواصلة العمل التطوعي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تقرر مد عمل موظفيها من المنزل حتى منتصف 2021 المركز الخبري الوطني.

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