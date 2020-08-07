2020/08/07 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- قرر الإنتربول إرسال فريق متخصص من فرق الاستجابة السريعة إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وتدمير مساحة كبيرة من المدينة.وقال الإنتربول عبر موقعه الرسمي، إنه بناء على طلب السلطات اللبنانية، نرسل فريقا إلى بيروت بعد أيام من الانفجار، حيث لا يزال الكثير من الأشخاص […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإنتربول يرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة المركز الخبري الوطني.

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