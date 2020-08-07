وسمان يتصارعان في تويتر بعد الحادثة الأولى من نوعها منذ سنوات.. كيف وصلت المفخخة إلى ذي قار “الآمنة”؟

2020/08/07 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب الحدث الذي من الممكن اعتباره الأول من نوعه منذ سنوات طويلة، والمتمثل بالعثور على سيارة مفخخة بمادة السي فور، في ذي قار، باشتداد وطيس الحرب الالكترونية، حيث يتنافس وسمان متضادان على تصدر الترند.وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط سيارة مفخخة وتفكيكها في […]

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